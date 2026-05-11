北海道・東川町の水田に次々と植えられていたのは、ブランド米のゆめぴりかです。秋の収穫に向け、各地で田植えが進む中、果たして気になる新米価格は？11日、埼玉県内のスーパーでは、人気のコシヒカリなどが、税抜きで3000円を切る価格で売り場に並んでいました。新鮮市場 東本郷店・飯田智成店長：少し前でこの値段で出すのはまずあり得ない。今年に入って100円、200円、300円、（価格が）落ちている。スーパーに訪れた人は「（