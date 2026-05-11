【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」の配信がスタートした。Top Speedで君と未来へ走り出そう！という、光らしい前向きでポップな楽曲に乞うご期待！●配信情報 あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」配信