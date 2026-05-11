台湾を代表するトップモデル・俳優の林志玲（リン・チーリン）さん（51）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つミニ丈のデニムコーデを披露した。リン・チーリンさんの夫は、ダンス・ボーカルグループ「EXILE」のAKIRAさん。22年には第1子出産を発表した。緑の木々をバックにリン・チーリンさんは、デニムのキャミソールとミニスカートを合わせたコーデなど8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿され