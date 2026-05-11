香川ファイブアローズ バスケットボールB3プレーオフ準決勝第3戦で、レギュラーシーズン1位の香川ファイブアローズは同5位の新潟アルビレックスBBに73-63で勝利し、ファイナル進出を決めました。 ファイブアローズは3点追いかける第3Qにデイビスの3ポイントで追いつくと、このクオーター25得点で逆転に成功。第4Qは一時1点差まで迫られますが、この試合18得点のラン