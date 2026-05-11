県内の小学生が出場するサッカーの県大会決勝が行われ、松本市のFC VICUS Aが95チームの頂点に立ちました。今回で25回目を迎えたチラベルトカップの決勝。発足3年目の松本市のFC VICUS Aと去年の準優勝・長野市の長野アンビシャスFC Aが激突しました。この大会は2002年のワールドカップ日韓大会で松本市がチラベルト率いるパラグアイのキャンプ地になったことをきっかけに始まりました。両者の意地がぶつかり合