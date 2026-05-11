グリーン英金融政策委員会（MPC）委員 イラン戦争の展開を見極めてから利上げの是非を判断をすることが賢明である。 インフレリスクは完全に上向きに傾いている。 景気低迷と労働市場の緩和により、エネルギーショックによる二次的な影響は限定されると思われる。