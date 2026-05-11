23:00 米中古住宅販売件数（4月） 予想407.0万件前回398.0万件（中古住宅販売件数) 予想2.8%前回-3.6%（中古住宅販売件数・前月比) 12日 2:00 米3年債入札（580億ドル） ベッセント米財務長官、日本訪問（13日まで） EU外相理事会 ※予定は変更されることがあります。