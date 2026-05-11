サッカーの百年構想リーグでAC長野パルセイロと松本山雅FCはホーム戦、勝利とはなりませんでした。【AC長野パルセイロ】9日、岐阜と対戦したAC長野パルセイロ。1か月半前には5失点で敗れた相手ですが、この日は点の取り合いとなりました。まずは前半31分吉澤のシュートのこぼれ球を近藤が押し込み、先制に成功します。しかし、後半4分。コーナーキックから同点とされると…36分には逆転を許し