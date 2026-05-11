解決するまで顔を見せるなーー!!そう言ったのに、夫はさっそく次の日に実家に現れるんです。よくものこのこと…。そして「必ず示談にする！」と断言していたのが一変。示談金どころか弁護士費用も払えないと泣きついてきて…!? >>【まんが】優しい夫がクズだとわかるまで(ウーマンエキサイト編集部)