大食いタレント・ギャル曽根が１１日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。前回４月２７日放送の同番組の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で完食には成功したもののお笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平にタイム差で敗北。１年４か月ぶりの黒星に「悔し〜」と叫んだギャル曽根は今回、リベンジの二番勝負に挑んだ。今回の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」１戦目で、トラン