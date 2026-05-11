攻め合う若ノ勝（右）と藤凌駕＝両国国技館大相撲夏場所2日目の11日、幕内最初の取組で、23歳の藤凌駕と22歳の若ノ勝が気迫あふれる相撲で館内を沸かせた。互いに持ち味の激しい突き、押しの真っ向勝負。藤凌駕が強烈な右突き落としで制した。初めてまげ姿で本場所に臨むホープは「次は押し出すか突き出す相撲を取りたい」と満足していなかった。新入幕の若ノ勝は押し込む場面があったが、及ばなかった。「自分の相撲はできて