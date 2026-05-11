Âîµå¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¤Þ¤ÇÂîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬³«ºÅ¡£½÷»Ò¤ÏÃæ¹ñ¤¬7Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï6Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é1°Ì¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¡¢2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡£°ìÊý¡¢17ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ç²áµî11ÀïÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿À¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¸Ä¿Í¤Ç10¾¡1ÇÔ¤ÈÌöÆ°¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï2¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤ò¹¹¿·