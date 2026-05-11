羊文学が、4月6日放送『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）にて「Dogs」をパフォーマンスした際の映像を、期間限定で羊文学公式YouTubeチャンネルにてアンコール公開した。 （関連：KANA-BOON、9mm Parabellum Bullet、羊文学、Wienners……続く邦ロックシーンの脱退／加入それぞれの新たな門出） 同楽曲はNetflixシリーズ『九条の大罪』主題歌。今回公開された映像では、バックスクリーンに