山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、今年２月、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。 【写真を見る】あす控訴審三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害一審の判決を不服とした男は何を語るのか…事件発生から控訴するまでの流れを振り返る（山形） あす、控訴審が開かれます。改めて、事件発生から控訴するまでの流れを振り返ります。 ■９０歳女性の首を絞めつけるなどし殺害 ※以下、今