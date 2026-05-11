県は先週までの大型連休中、41万7600人あまりの観光客が県内を訪れたと発表しました。 県によりますと、4月25日～5月6日までの12日間に県内を訪れた観光客は「41万7670人」。 ※詳しくは動画をご覧ください 大型連休が1日少なかった去年を8300人あまり下回りました。 1日の平均は3万4800人あまりで、最も人出が多かった日は5月4日の約6万8300人でした。