日新商事 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(21:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比43.0％減の3億1700万円に落ち込んだが、従来予想の2億円を上回って着地。ただ、3期連続減益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は400万円の赤字(前年同期は100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は