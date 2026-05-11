2025年5月11日、韓国メディア・アジア経済は韓国を訪れる日本人観光客の間で「ごま油」が話題になっていると報じた。記事によると、最近、X（旧ツイッター）やインスタグラムで、「韓国旅行で絶対に行くべき場所」として市場の油専門店を紹介する投稿が急増しており、ソウルの広蔵市場や京東市場などでは20〜30代の日本人女性を中心に行列ができる店も出てきている。特に人気なのは、その場で炒ったごまやえごまを圧搾し、出来たて