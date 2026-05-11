第28回中国北京国際科学技術産業博覧会は5月8日から10日まで開催され、各種成果148項目を発表し、現場で契約したプロジェクトは57項目で、総額は5億9000万元（約136億円）に達しました。今回の科学博覧会は「科学技術が未来をリードする」をテーマとし、最先端の科学技術、新興産業と未来産業分野に焦点を当て、5万平方メートルの展示エリアには、情報科学技術、スマート製造、医薬健康、グリーン「ダブルカーボン」、デジタル経済