◇JABA東北大会予選リーグヤマハ4―2鷺宮製作所（2026年5月10日仙台市民）ヤマハが接戦を制し、予選リーグを1勝1敗とした。「1番・DH」として出場した矢幡勇人コーチ兼外野手（35）が勝ち越しの決勝二塁打を含む4安打2打点。チームは決勝トーナメント進出に望みをつないだ。「当てにいって後悔したくなかったので、とにかく自分のスイングをしようと思っていました」2―2の6回2死一、三塁。カウント1―2と追い込まれた