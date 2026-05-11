参院決算委で質問に耳を傾ける高市首相＝11日午後高市早苗首相は11日の参院決算委員会で、昨年の自民党総裁選を巡り、自身の陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成し、交流サイト（SNS）に投稿したとする週刊文春報道を重ねて否定した。事実関係を事務所秘書に直接確認したとして「週刊誌を信じるか、秘書を信じるか。私は秘書を信じる」と主張した。週刊文春は、首相の公設第1秘書らが、総裁の座を争った小泉進次郎防衛相につ