実業家のりゅうせいが、番組内でカップル成立したなつことの切実な現状を明かすも、収録中に急展開を迎えメンバーが沸き立つ場面があった。【映像】「令和の虎」イケメン実業家とカップルが成立した元グラドル5月11日（月）、ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『男子メンバー反省会』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カル