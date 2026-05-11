巨人ＯＢの緒方耕一氏（５７）が１１日、インスタグラムを更新。「おやつにアイス食べました！」と、プライベートの私服写真を投稿した。白のＴシャツにピンクのストライプシャツを羽織り、ジーンズ、スニーカーのラフな姿。店内での写真を添え「僕は期間限定の“マカロンマカロン”（嘉代チャンはナッツトゥユー）」と、つづった。現役時代は２度の盗塁王に輝くなど巨人のスター選手として活躍。そのイケメンぶりで女性ファ