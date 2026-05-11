Image: Keychron このキー、サイズ感バグってるよ。PC作業でド定番のショートカットは、コピー＆ペーストかと思います。でもショトカはホントに多種多様で、4キー同時押しで発動するものなんかもあります。それらを1キーで行うのに重宝するのが、いわゆる「左手デバイス」。この界隈はピンキリで、たとえば22キータイプもあればたったの3キーだけというものも、マウスと一体型もあります。あ