夢を見て目が覚めた投稿者さん…。その原因となった猫ちゃんの姿に、驚き癒やされる人が続出しています。 話題の投稿は31万回以上表示され「猫って何時間でもこの音鳴らしてくれるよね、なんて可愛い生き物なんだろうか」「ネコチャンの、この「は？何か？」みたいな顔、ほんま好き」「さいこうすぎる」とのコメントが寄せられていました。 【動画：『変な夢を見た』と思ったら、ネコが……目が覚めた瞬間の『まさかの光