猫にとって覚えやすい人間の言葉5選 猫の知能は一般的に1～3歳程度の子どもに相当するといわれています。そのため、簡単な単語であれば聞き分けることができます。とくに、自分の利益や身の安全に関わる言葉は覚えやすいようです。 1.ごはん・おやつ 「ごはん」「おやつ」は、猫が反応しやすい言葉です。特定のおやつの名前や「マグロ」「カリカリ」といった言葉に反応する猫もいます。食べることは生きる