体調不良の飼い主さんを心配する猫ちゃん・わんちゃん達の姿が感動的と話題です。動画には「みんな飼い主さんが大好きで心配なんですね」「みんな優しくていい子達」等のコメントが寄せられ、23万回以上再生されているようです。 【動画：飼い主が『体調不良』で寝込んでいると、猫と犬が…涙あふれる『優しい光景』】 体調不良を察するペット達 YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記ハスキー&トイプー