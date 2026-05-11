グラビアアイドル・花井美理(みり＝41)が10日、イメージDVD「奥さまはJカップ」（ラインコミュニケーションズ）を発売した。 【写真】スゴすぎ！現実離れの体形をキープし続ける花井美理 自身のインスタグラムに小さめ赤衣装の画像を掲載し「【本日発売♡】 #花井美理 最新DVD『奥さまはJカップ』本日5月10日発売されました!」と報告した。31日には東京・秋葉原のソフマップAKIBAアミューズメ