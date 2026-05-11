◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）【阪神牝馬Ｓ＝レース評価Ａ】１０頭立てながらＧ１馬３頭。勝ち時計１分３１秒６はレースレコードだが、その翌日には桜花賞だけでなく、古馬２勝クラスでも１分３１秒台で決着。翌週の１度（３勝クラス）を含め、１開催で芝のマイルで４度の１分３１秒台の勝ち時計は初めて（過去は２度が最高）。時計は馬場の影響が大きくとも、メンバーレベ