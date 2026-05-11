子役の桑木里夢が１１日、都内で映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の完成披露試写会に、女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟らと共に登壇した。綾瀬と大悟が夫婦役でダブル主演する今作。桑木は、２人の息子・甲本翔（かける）と、翔の死後現れるヒューマノイド（人造人間）の２役を演じる。２００人のオーディションの中から選ばれたが、本格的な演技は初挑戦で、初の映画出演と初めて尽くし。「ここ