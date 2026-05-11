お笑いコンビ「千鳥」の大悟、女優の綾瀬はるかが１１日、都内でダブル主演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の完成披露試写会に登場した。是枝監督が原案・脚本・編集を手掛けた完全オリジナル作品で、少し先の未来が舞台。亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の葛藤と再生を描くヒューマンドラマ。大悟は初めての舞台あいさつにニヤニヤと笑みを浮かべながら登場。「登場する前に映画の舞