俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第5話が10日に放送された。終盤で一気に物語が動いた。【動画】『エラー』ユメ（畑芽育）が未央（志田未来）に真実を告白→鬼の形相になるシーン同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心