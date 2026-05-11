7日、日韓両政府による外務・防衛当局の次官級安全保障対話、いわゆる「2プラス2」の初会合が開催された事実は、両国の安全保障協力において重要な転換点である。 従来の局長級協議を次官級へ格上げしたこの会合では、核やミサイル開発を加速させる北朝鮮への対応、緊張が続く中東情勢、そして東アジア全体の安全保障環境の悪化を踏まえた継続的な連携強化が確認された。以下に、この会合の背景と日韓双方の狙いについて詳述する