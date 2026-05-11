ウクライナのゼレンスキー大統領、トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領【モスクワ、キーウ共同】ロシアとウクライナがトランプ米大統領の仲介で合意した3日間の停戦期間が9日午前0時（日本時間午前6時）に始まった。11日時点で大規模な戦闘は発生していないもようだが、双方とも攻撃を継続。相手側が停戦に違反したと非難し合う展開となり、9日のロシアの対ドイツ戦勝記念日に合わせた「停戦」はまたしても不発に終わった