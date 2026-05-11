プレミアリーグのエヴァートンがDFの獲得を検討している。『Football Insider』によると、ターゲットはマンチェスター・シティのイングランド代表DFジョン・ストーンズ。31歳のCBで、2013年から2016年までの3年間、エヴァートンに在籍していた。シティには2016年の夏に移籍しており、そこから5度のプレミアリーグ優勝を含む多くのタイトルを獲得している。そんなストーンズだが、シティとの契約最終年を迎えており、先日クラブから