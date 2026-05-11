STARGLOWが、3rdシングル『Drivin' My Life』を7月22日にリリース。あわせて、ライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』を7月29日にリリースする。 （関連：STARGLOW、デビューショーケースにして集大成のようなステージ――完全無敵の現在地に輝くもの、そのすべて） 同情報は、5月10日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されたファンミーティング