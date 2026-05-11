2023年にドーピング検査で陽性判定を受け、18ヶ月の出場停止処分を受けたMFポール・ポグバ。現在はモナコの選手として復帰を果たしているが、当時このニュースが流れた時はかなりの衝撃があったものだ。スペイン『SPORT』によると、当時はポグバの携帯に次々と友人たちから電話がかかってきたという。何が起きたのか本人から聞きたいと考えた人も多かったのだろう。そんな中、1人の選手が電話をかけてきたとポグバは振り返る。現在