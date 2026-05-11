ニューカッスルの指揮官エディ・ハウは2試合連続でイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを起用しなかった理由を明かした。英『BBC』が報じている。ボーンマス戦とアーセナル戦の2試合を怪我で欠場していたゴードンは前節に続き、今節のノッティンガム・フォレスト戦でもベンチメンバーに名を連ねた。しかし、ハウは最後まで今シーズン公式戦46試合で17ゴール5アシストを記録するイングランド代表FWを起用することはなしなかった