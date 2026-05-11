警察によりますと、きょう午後３時すぎ、山形県酒田市竹田の工場内で労災事故がありました。 庄内町に住む４２歳の会社員の男性が食品製造作業を行っていたところ、誤って機械に右手を巻き込んだということです。他の従業員が１１９番通報しました。 この事故で、男性は右手中指に全治不詳の大けがをしましたが、命に別状はないということです。 警察は、事故当時の詳しい状況などについて調べを進めています。