長崎市の鈴木市長は8月9日に行われる平和祈念式典の概要を発表しました。 去年に引き続き、紛争当事国のロシアやイスラエルを含め、日本に大使館などを置くすべての国と地域に招待状を送るとしています。 ※詳しくは動画をご覧ください