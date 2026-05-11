皇族数の確保策をめぐり中道改革連合は、党としての見解のとりまとめを検討本部の笠本部長に一任しました。笠氏は男系男子の養子案についても「選択肢として否定しない」としています。皇族数の確保策をめぐる中道改革連合の会合が開かれ、党の見解のとりまとめ案があらためて示されました。とりまとめ案では、女性皇族が結婚後も身分を保持することを優先的な方策としたうえで、夫や子どもの身分は当事者の意向なども踏まえ「適時