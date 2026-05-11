TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜後7：00）次回18日放送回の出演アーティスト・歌唱曲、企画内容が発表された。【写真】「踊ってみた！」にLDH選抜メンバー7人が集結アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」では、最終週となるSEKAI NO OWARIが「SEKAI NO OWARI フェス」を開催。 「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」