10日、俳優の小芝風花さんが自身のインスタグラムを更新。第34回 橋田賞受賞式のオフショットを投稿しました。【写真を見る】【 小芝風花 】橋田賞受賞式のオフショットを公開「素晴らしい賞を頂くことが出来ました」「面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね」小芝さんは、黒のドレスに身を包んだ写真と共に、「『第34回橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました」と投稿。続けて、「いい作