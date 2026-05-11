「長良川鵜飼」が開幕し、かがり火の下でウを操る鵜匠＝11日夜、岐阜市1300年以上続く伝統漁「長良川鵜飼」が11日、岐阜市で開幕した。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風折烏帽子をかぶり、腰みのを着けた鵜匠がウを巧みに操る手縄さばきを披露。観客から歓声が上がった。今季から、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」などを手がけてきた水戸岡鋭治氏がデザインした貸し切り専用の高級観覧船を導入