サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、11日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、W杯北中米大会（6月11日開幕）を展望した。開幕までこの日でちょうど1カ月。番組も「サッカー日本代表応援SP」と題し、サッカーにゆかりのゲストが登場。それがラモス氏だった。日本はアジア最終予選、同組にオーストラリア、サウジアラビアなど難敵がそろったが、7勝2分1敗でトップ通過。国際親善試合では、昨年10月