環境省は１１日、２０２５年度のクマの出没件数（速報値）が５万７７６件だったと発表した。集計を始めた０９年度以降で最多となった。捕獲数（同）も１万４７２０頭と、現在の形でまとめている０６年度以降の２０年間で最も多かった。出没件数はこれまで２３年度の２万４３４８件が最も多かったが、２５年度はこの２倍以上となった。都府県別では、秋田県の１万３５９２件が最多で、岩手県９７３９件、宮城県３５５９件と続い