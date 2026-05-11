歌手の吉川晃司が１１日、自身の公式サイトを更新。左目の緊急手術を行い、当面の間は激しい運動などを制限する必要があるため。１６日の東京公演と３０日の千葉公演を延期すると発表した。「延期のお知らせ（Ｋ２：５／１６有明公演、Ｔｏｕｒ：５／３０市川公演）」と記された内容には「吉川は、先日５月４日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年（おととし）の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の