綾瀬はるか（41）と千鳥の大悟（46）が11日、都内のTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた映画「箱の中の羊」（5月29日公開）完成披露試写会に登壇した。共演の野呂佳代（42）は、撮影現場で大悟の芝居のうまさ、すごさが評判となり、綾瀬と〓木里夢（くわき・りむ、9）と演じる、夫婦と息子の家族3人シーンの撮影を見学に行ったが、セットから出てきた大悟から、まるでトップ俳優ばりに「どやった！」と言われ、戸惑ったと明かした