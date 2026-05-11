ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」が１２日、開幕する。初日は１２Ｒドリーム戦にも登場する上田龍星（３０＝大阪）はリズムを上げて参戦してきた。前走地の住之江での今年初優出（３着）には「エンジンが良かったんで」と控えめに振り返るが、３月蒲郡ＳＧクラシックでは予選を６位通過とＳＧでも戦える地力を付けてきた。「足が良ければある程度、結果が出るのが分かった」と自信を深めている様子だ。手にした１７号