ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ­¶ÉÄ¹¤Ï£±£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£º£¹ñ²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÌîÅÞÅÞ¼ó¤Ë¤è¤ëÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡Ê£²£°Æü¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½°µÄ±¡¤Î¹ñ²È´ðËÜÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬²ñÃÌ¤·¹ç°Õ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯£±£±·î°ÊÍè£²²óÌÜ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤È¤Ê¤ë¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÃæÆ»¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¡£ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£´·î¤«¤é¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤È