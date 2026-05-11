初夏の訪れを感じるこの季節、ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では、『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご・抹茶・マンゴー～』を2026年6月30日（火）まで開催中です。甘酸っぱいいちご、香り高い抹茶、とろけるマンゴーを主役にしたスイーツが勢ぞろい♡約1万坪の日本庭園を望む開放的な空間で、季節感